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Матвеева: сделала акцент на равнину, так как видела, что народ там «сыпался»

27 марта 2017, понедельник. 12:04. Другие
Наталья Матвеева прокомментировала свою победу в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске.

«Я очень хотела выступить неплохо на чемпионате России. Но сегодня была очень сложная погода. Так что соперничали между собой не только спортсмены, но и сервис-бригады. Снег сначала шёл. Потом прекратился. Лыжня заглянцевалась. Кто-то бежал на мази, кто-то на лыжах без мази. В четвертьфинале и полуфинале меня Дарья Веденина «толкала» сзади на спусках. Но на финал сервис-бригада постаралась. Очень важным компонентом гонки сегодня также была тактика. Я сделала акцент на равнину, так как видела, что в основном народ там «сыпался». За мной удержалась лишь Полина Ковалёва. Поняла, что буду бороться за золото только с ней.

В Ханты-Мансийске ещё хочу бежать «индивидуалку», спринт-эстафету и большую эстафету», — цитирует Матвееву пресс-служба соревнований.
Источник: Юграмегаспорт Сообщить об ошибке
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Наталья Матвеева
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27 марта 2017, понедельник
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