Матвеева: сделала акцент на равнину, так как видела, что народ там «сыпался»

прокомментировала свою победу в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске.«Я очень хотела выступить неплохо на чемпионате России. Но сегодня была очень сложная погода. Так что соперничали между собой не только спортсмены, но и сервис-бригады. Снег сначала шёл. Потом прекратился. Лыжня заглянцевалась. Кто-то бежал на мази, кто-то на лыжах без мази. В четвертьфинале и полуфинале меня Дарья Веденина «толкала» сзади на спусках. Но на финал сервис-бригада постаралась. Очень важным компонентом гонки сегодня также была тактика. Я сделала акцент на равнину, так как видела, что в основном народ там «сыпался». За мной удержалась лишь Полина Ковалёва. Поняла, что буду бороться за золото только с ней.В Ханты-Мансийске ещё хочу бежать «индивидуалку», спринт-эстафету и большую эстафету», — цитирует Матвееву пресс-служба соревнований.