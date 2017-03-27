Вяльбе: Крамер, готовься. Не в Швецию на первый снег поедешь, а в Тёю

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе сообщила, что в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане российские лыжники поедут на первые старты в Вершину Тёи.
«Маркус Крамер, готовься. Не в Швецию на первый снег поедешь, а в Тёю. Влюбишься в это место. Вы думаете, что в Елливаре или Саарисельке лучше? Да они приезжают в Россию – у них слюни текут от наших центров. А мы своё не бережём! Для чего люди свои жилы рвут? Что, плохой центр в Тёе»? — приводит слова Вяльбе журналист Андрей Каща в своём «Фейсбуке».