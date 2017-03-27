Данилкина: судьба МФК «Динамо» на следующий сезон неизвестна

Генеральный директор МФК «Динамо»сообщила, что судьба клуба на следующий сезон остаётся неизвестной из-за сложной финансовой ситуации. Накануне «Динамо» во втором матче финала Кубка России победило «Дину» со счётом 3:2, но по сумме встреч завоевать трофей не смогла. В начале матча игроки обеих команд в знак протеста из-за долгов по зарплате в течение минуты не предпринимали никаких действий. «Динамо» является десятикратным чемпионом России, девятикратным обладателем Кубка страны. В 2007 году «Динамо» выиграло Кубок УЕФА.«Ситуация в „Динамо“ действительно серьёзная, как и во всём спорте в целом. Ведь найти средства на спорт, тем более на неолимпийский вид спорта, крайне тяжело. У футболистов присутствуют задолженности в более чем полгода. Как люди могут играть без денег? Мы это прекрасно понимаем. И если мы не найдём средств до конца сезона, то люди пойдут в палату, и будут необратимые последствия. И мы можем сняться с соревнований. То есть этот сезон мы должны доиграть, а судьба „Динамо“ на следующий сезон неизвестна.А то, что футболисты в финале Кубка пошли на такой шаг, это, думаю, неправильно. Есть официальные методы. Но для „Динамо“ как раз это и сыграло плохую шутку — как раз той минуты, возможно, и не хватило.Не было такого, что нам сразу выдавали средства. Всё время был рваный бюджет, но при этом мы находили в себе силы и выигрывали. Обидно, ведь мы за историю существования клуба выиграли столько, сколько не выигрывал никто в мини-футболе. И вот мы попали в такие рамки, что нам никто не помогает.Спасибо большое игрокам, что они до сих пор не обращались в палату по разрешению споров РФС. А они имеют на это право. А когда погасятся задолженности, это самый сложный вопрос. Пока положительного ответа от нашего спонсора мы не слышим», — цитирует Данилкину «Р-Спорт».