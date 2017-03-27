Шпажистка Логунова стала 10-й на этапе Гран-при в Будапеште

В Будапеште прошёл этап Гран-при по фехтованию на шпагах. Победы одержали представитель Южной Кореи Чжунсун Чжун и итальянка Роселла Фьяминго. Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Татьяна Логунова стала 10-й.
Фехтование. Этап Гран-при. Будапешт
Мужчины. Шпага
1. Чжунсун Чжун (Южная Корея).
2. Казуясу Минобе (Япония).
3. Кьюнду Пак (Южная Корея) и Андреа Сантарелли (Италия)…
22. Алан Фардзинов (Россия).
Женщины. Шпага
1. Роселла Фьяминго (Италия).
2. Инчжеон Чой (Южная Корея).
3. Юлия Беляева (Эстония) и Аяка Симукава (Япония)…
10. Татьяна Логунова (Россия)…
13. Виолетта Колобова (Россия).