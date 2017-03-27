Лебедева: много чести обращать внимание на призыв расследовать итоги ОИ-2004

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева, лишённая двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине после обнаружения в её допинг-пробе туринабола, прокомментировала призыв легкоатлеток Бронвин Томпсон из Австралии, Анджу Бобби Джордж из Индии и британки Джейд Джонсон провести расследования по справедливости результатов соревнований по прыжкам в длину на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Весь пьедестал на Играх заняли россиянки – Лебедева, Ирина Мелешина и Татьяна Котова. Все три российские спортсменки позже получали дисквалификации за употребление допинга.
«Тут даже это как-то комментировать не хочется, слишком много чести будет дано тому, кто что-то думает и заявляет. Раз человека когда-то дисквалифицировали, то за это надо всего лишать… Я считаю, что это бред. МОК открыл ящик Пандоры, когда начали открывать пятилетние, десятилетние пробы. Это как раз приводит к цепочке, что все друг друга начинают подозревать, обвинять. Я считаю, что нужно смотреть здесь и сейчас.
Да, вы можете хранить пробы именно в научных целях, а когда начинается манипуляция… От этого олимпийское движение не выигрывает. Плюс учитывая, что это англоязычные спортсменки, если хотят, то пусть заявляют. Я считаю, что слишком много чести обращать на это внимание», — цитирует Лебедеву «Р-Спорт».