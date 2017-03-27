Сидорова: кёрлингистки РФ доказали, что по праву входят в двойку лучших в мире

Скип сборной России по кёрлингуподелилась эмоциями от завоевания серебряных медалей чемпионата мира в Пекине. В финале россиянки уступили команде Канады со счётом 3:8.«Каждый год наша команда делает маленькие шаги на пути к общей главной цели — к триумфу на Олимпийских играх—2018. Мы снова в истории — наконец-то покорилась очередная ступень мирового пьедестала! И пусть немногие знают, как нам было тяжело в этом сезоне, мы доказали, в первую очередь себе, что по праву вот уже четвёртый год подряд входим в тройку, а теперь уже двойку лучших команд мира», — в частности, написала Сидорова в своём «инстаграме».