НФБР и «ВГИК-Дебют» будут сотрудничать при создании мультсериала «Бадминтон»

Национальная федерация бадминтона России и продюсерский центр «ВГИК-Дебют» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создан мультсериал «Бадминтон».«Мы горячо поддерживаем идею создания первого российского спортивного мультсериала, тем более что он посвящён бадминтону. Тот основной возраст, на который сериал рассчитан, очень важен – это время выбора для детей и родителей, по какому пути пойдёт ребенок, выберет ли он для себя спорт, здоровый образ жизни. И мы очень рассчитываем на то, что этот мультпроект подтолкнёт кого-то в правильном направлении. Мы, конечно, дадим создателям профессиональные консультации, постараемся максимально погрузить их в мир спортивного бадминтона, ну и поможем всему коллективу совершенствоваться в игре – это лучший способ узнать бадминтон», — сказал председатель Совета НФБРМультсериал будет исполнен в технике 2D-анимации с использованием компьютерной графики и спецэффектов и в незатейливой и доступной для ребенка форме расскажет о таком виде спорта, как бадминтон. Героями мультсериала «Бадминтон» станут мальчик, девочка, волшебныйи говорящая