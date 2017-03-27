Сноубордист Макморрис получил тяжёлые травмы в результате падения

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в дисциплине «слоупстайл» канадецполучил тяжёлые травмы во время катания в минувшие выходные в канадском Уистлере, сообщает TSN.Сноубордист в результате падения получил перелом челюсти, левой руки, таза, рёбер, разрыв селезёнки и повреждение левого лёгкого. На вертолёте он был доставлен в госпиталь в Ванкувере, где ему были сделаны две операции. Сообщается, что операции прошли хорошо, но о сроках восстановления спортсмена говорить пока рано.Макморрис должен был поехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. В итоговом зачёте Кубка мира 2017 года в слоупстайле он занял третье место.