В Симферополе появится школа имени Карякина

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о скором открытии шахматной школы имени международного гроссмейстерав Симферополе.«Рад встрече с гроссмейстером Сергеем Александровичем Карякиным. Поздравляю с новым статусом члена Общественной палаты Российской Федерации, а также благодарю за успехи, достигнутые на шахматном поприще. Крымчане внимательно следили и продолжают следить за спортивной карьерой Сергея Александровича, всегда рады победам и гордятся достижениями своего земляка. Именно благодаря таким людям Крым узнают на международной арене. Спасибо родителям шахматиста за воспитание достойного сына своей Родины!С сегодняшнего дня открытие шахматной школы им. Сергея Карякина на базе детско-юношеской спортивной школы по шахматам и шашкам в Симферополе остаётся лишь делом времени. На данный момент идёт реконструкция здания, после чего помещение планируется передать на баланс министерства спорта Республики Крым. В течение двух недель министр спорта Елизавета Васильевна Кожичева совместно с Сергеем Александровичем проработают план действий. Мы с председателем государственного совета РК Владимиром Андреевичем Константиновым готовы его согласовать и приступить к определению источников финансирования.Создание подобной школы – отличная возможность для молодёжи увидеть живых легенд шахматного спорта, получить необходимые знания и заряд энергии. Не сомневаюсь, что совместными усилиями у нас получится продвигать и популяризировать этот вид спорта», — написал Аксёнов в «Фейсбуке».