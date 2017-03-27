Раева: серебром ЧМ вроде как довольны, но небольшой осадок остался

Кёрлингистка, завоевавшая серебро чемпионата мира в составе сборной России, прокомментировала самое высокое достижение национальной команды и поражение в финальном матче с Канадой.«После завершения чемпионата испытывала радость и гордость за девчонок. Хотя чувства были немного смешанными, потому что мы, естественно, хотели выиграть и сделали для этого всё, что смогли. Но оказались только на втором месте. Хотя по завершении финала радости у меня было больше – всё-таки мы уже три раза становились третьими, а теперь улучшили свой результат. Но чувствовалось и огорчение, ведь раньше мы обычно выигрывали последний матч, а на этот раз нет. Канадки стоят и радуются, мы вроде как тоже довольны, но небольшой осадок остался.За счёт чего удалось добиться успеха? Упорство. Мы много работали на сборах. Уже столько лет прошло, пора было сделать этот шаг вперёд», — приводит слова Раевой «Спорт-экспресс».