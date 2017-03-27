Каминский: результатами спринтерской группы лыжников я недоволен

Наставник спринтерской группы сборной России по лыжным гонкампрокомментировал итоги международного сезона.«Сезон в целом для сборной России получился успешным. Это касается количества подиумов на этапах Кубка мира и выступления команды на чемпионате планеты в финском Лахти. Честно говоря, результатами спринтерской группы при этом я, как и руководство Федерации лыжных гонок России, недоволен. Они были не впечатляющими. Хотя отдельные всплески случались. Можно, например, вспомнить золотой дубль тюменца Глеба Ретивых на предолимпийской неделе в Южной Корее. Но хочется, чтобы спринтерская группа в целом выступала сильнее.Олимпиада проходит раз в четыре года. Настраивать спортсменов в следующем сезоне точно не придётся, каждый и так будет отдаваться на 100%, чтобы попасть в Пхёнчхан и успешно там выступить. Конечно, определённые условия трассы в Южной Корее требуют особой подготовки. Постараемся исправить недочёты, проявившиеся в этом сезоне. Необходимо подвести спортсменов в идеальной форме именно к Олимпиаде.Устроит ли, если на Играх-2018 будет 6 медалей, как на ЧМ в Лахти? Это было бы очень хорошим результатом. Мы точно не против. Но конкретных медальных планов у нас пока нет», — приводит слова Каминского «Тюменская арена».