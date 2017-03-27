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175 лет назад 2016
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Каминский: результатами спринтерской группы лыжников я недоволен

27 марта 2017, понедельник. 21:36. Другие
Наставник спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский прокомментировал итоги международного сезона.

«Сезон в целом для сборной России получился успешным. Это касается количества подиумов на этапах Кубка мира и выступления команды на чемпионате планеты в финском Лахти. Честно говоря, результатами спринтерской группы при этом я, как и руководство Федерации лыжных гонок России, недоволен. Они были не впечатляющими. Хотя отдельные всплески случались. Можно, например, вспомнить золотой дубль тюменца Глеба Ретивых на предолимпийской неделе в Южной Корее. Но хочется, чтобы спринтерская группа в целом выступала сильнее.

Олимпиада проходит раз в четыре года. Настраивать спортсменов в следующем сезоне точно не придётся, каждый и так будет отдаваться на 100%, чтобы попасть в Пхёнчхан и успешно там выступить. Конечно, определённые условия трассы в Южной Корее требуют особой подготовки. Постараемся исправить недочёты, проявившиеся в этом сезоне. Необходимо подвести спортсменов в идеальной форме именно к Олимпиаде.

Устроит ли, если на Играх-2018 будет 6 медалей, как на ЧМ в Лахти? Это было бы очень хорошим результатом. Мы точно не против. Но конкретных медальных планов у нас пока нет», — приводит слова Каминского «Тюменская арена».
Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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Юрий Каминский
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