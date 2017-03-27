Лазутина: если ты попал в сборную, ты должен показать свой талант

Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по лыжным гонкамсравнила нынешних лыжников сборной России со своими партнёрами по сборной.«Мне бы хотелось, конечно, чтобы в России процветали все виды спорта, у нас есть таланты, у нас огромная страна. Но у молодёжи сейчас много других интересов. Кстати, например, гаджеты сказываются даже на спортсменах – порой вместо того, чтобы отдохнуть и восстановиться, они начинают читать какие-то отзывы, принимать их близко к сердцу, отвечать. Это абсолютно лишнее, нужно себя ограждать.Дело в том, что любой вид спорта – это достаточно короткий отрезок жизни. Да, кто-то задерживается на 20 лет, но могут и на год-два попасть. И если ты попал в сборную, ты должен показать свой талант, иначе пройдёт срок и придут совершенно другие люди.Мы выросли в очень жёстких условиях, но благодаря этому мы могли получить образование в спорте. Наших состоявшихся чемпионов я бы хотела спросить вот о чём: я всегда могла составить план подготовки на весь сезон поэтапно, а наши чемпионы могут сами это сделать? Это ведь говорит о развитии человека, его становлении как профессионала. Он должен брать ответственность за себя и за тех, кто за ним стоит.Они уже взрослые, они должны себя совершенствовать. За тобой смотрит вся страна, не только за твоими словами, но и действиями. Жизнь на этом пьедестале не заканчивается, она идёт только вперёд, и требования к тебе только растут», — приводит слова Лазутиной пресс-служба чемпионата России—2017.