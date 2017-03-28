Устюгов: пока был дома, устал больше, чем на этапах Кубка мира

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкамобъяснил причины, по которым решил выступить на чемпионате России.«Сезон всё же ещё не закончен. Чемпионат России – его важнейшая часть. Хочу принять участие во всех гонках, кроме 50 километров классикой. Потому что мне нравится бегать на лыжах, я получаю от этого удовольствие. Мне нравится уставать, когда ломит мышцы. Мы поговорили с тренером, он сказал: да, стоит пробежать простартоваться.А насчёт отдыха… Скажу, что за время пока я был дома, устал больше, чем когда находился за границей, на этапах Кубка мира и на чемпионате планеты. Потому что разрывается телефон, все хотят встретиться, поговорить, вызывают куда-то. Очень тяжело это всё психологически и физически. И отдыха как такого не получилось», — приводит слова Устюгова «Тюменская арена».