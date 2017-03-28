Бузыканова стала второй на турнире по конкуру в Испании

В Испании продолжается турнир по конкуру серии Spring MET 2017 — Tour III, участие в котором принимают российские спортсмены. В соревнованиях CSI2*на Датчиколле Зет в маршруте 130 см заняла второе место с результатом 61,57 секунды; 0 штрафных очков.В турнире CSIYH1* с высотой препятствий до 115 см для лошадей в возрасте 5 летна Титусе стал седьмым (41,49 секунды; 0 штрафных очков). В маршруте 125 см в рамках турнира CSI1* он на Люмосе занял 17-е место (70,02 секунды; 0 штрафных очков).на Кевине Костнере показала 18-й результат (71,23 секунды; 0 штрафных очков).