Шулико: проводить отбор на ОИ, учитывая опыт команды Сидоровой, нецелесообразно

Главный тренер сборной России по кёрлингувыразил уверенность в том, что Россию на Олимпиаде в Пхёнчхане в кёрлинге должна представить команда, завоевавшая серебро на чемпионате мира в Пекине.«В перспективе уже ближайшие Олимпийские игры, и сыграть в финале чемпионата мира – это не только престижно, это ещё и для нашего дела олимпийского важно. Тем более в Пекине мы три раза сыграли с канадками, и пусть все три раза проиграли, но один матч был перспективный, могли и выиграть. К тому же мы победили многих участников Олимпийских игр. Итог чемпионата неплохой, мне он нравится.Статистический анализ участников Олимпийских игр за последние 15 лет показывает, что результата на Олимпиадах, а это прежде всего медали и участие в плей-офф, добивались команды, которые принимали участие в чемпионатах мира и показывали там, в свою очередь, высокие результаты. У нас в стране нет альтернативной команды, которая принимала бы участие в чемпионатах мира. Опыта такого, кроме команды Сидоровой, ни у кого нет. Соответственно, нецелесообразно, по моему мнению, было бы команду, которая три раза становилась третьей, а в этом году, наконец, второй, заменять или проводить осенью отбор на Олимпийские игры.Негативно повлиять отсутствие олимпийского отбора не может. Олимпиада сама по себе сильный мотиватор для спортсменов. Тем более все предыдущие годы показали, что мы более чем аргументированно можем рассчитывать на олимпийскую медаль», — цитирует Шулико «Р-Спорт».