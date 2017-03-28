Тихонов: российские биатлонистки недовольны тренерским составом, практически все

Четырёхкратный олимпийский чемпионсообщил, что российские биатлонистки очень недовольны тренерским штабом. С женской сборной России работают«Старых больше сама готовилась к чемпионату Европы. Я с ней много раз разговаривал по телефону. Они очень недовольны тренерским составом, практически вся команда. Если я буду показывать, как объясняют тренировку, то над нами будет смеяться весь мир. Даже бабушки, которые любят биатлон», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».