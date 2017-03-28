Услугина: мне понравилось стрелять со второй мишени, теперь всегда так делаю

прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Увате.«Вчера я плодотворно отдохнула головой и телом, а сегодня был уже совершенно другой настрой и состояние. Ещё не совсем легко, но это уже большой шаг вперёд. Дома я смотрела фильмы, читала книжки, занималась своим любимым хобби. Всё это помогло.Солнце сегодня сказалось на гонке. Со второго круга лыжи начали немного подтупливать, но условия одинаковы для всех, так что особых трудностей для меня не было. У меня раньше не очень хорошо получалась стрельба стоя, поэтому летом я решила попробовать стрелять другим способом — со второй мишени. Мне понравилось, поэтому продолжу так стрелять всегда», — передаёт слова Услугиной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.