Куклина: мы не угадали со смазкой, поэтому со спусков я ехала плохо

прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Увате. Она заняла третье место. Победу одержала, второй стала«Своей медалью я хочу поздравить с днём рождения нашего тренера Евгения Пылёва. К большому сожалению, мы сегодня не угадали со смазкой, поэтому со спусков я ехала плохо. Функционально я на данный момент готова не хорошо, но нормально. Была готова бороться, но спуски играют здесь большую роль. Мы часто бываем в Увате, где я раньше тренировалась с Тюменской командой, поэтому трасса мне хорошо знакома. Мы её выучили от А до Я. Конечно, можно было обойтись и без этого промаха. Пока я не разговаривала с тренером и не знаю, в чём была ошибка, но габарит не прошёл», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.