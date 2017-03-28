Услугина: два года назад был шок от скоростей на КМ, теперь так страшно не было

, ставшая победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону в Увате, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову поделилась впечатлениями от своего выступления в Кубке мира. В общем зачёте она стала 58-й.«Я даже представить не могла, что у меня почти весь сезон получится отработать. В декабре я была на Кубке IBU, где не всё складывалось гладко. Состояние было тяжёлое, к тому же я сломала винтовку. Затем на „Ижевской винтовке“ я завоевала место в команде на Кубке мира. Там я выступала стабильно средне, были и провальные гонки. Но плохой опыт — это тоже опыт, который помогает нам подниматься выше. Не бывает так, чтобы всё и сразу. В спорте я привыкла идти небольшими шагами, и думаю, что всё ещё впереди.Я сломала винтовку на одном из этапов Кубка IBU на первом круге преследования. Затем бежала с запасной и настреляла кучу штрафных кругов. Но в команде есть оружейники, который быстро мне всё заклеили. Поэтому остаток сезона я бегаю со склеенным ложе, но оно держится до сих пор. Всё нормально.Два года назад я уже была на Кубке мира, и тогда у меня был шок от этих скоростей. Сейчас я уже знала, где нахожусь, и всё ожидала. Так страшно мне уже не было», — сказал Услугина.Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» позже.