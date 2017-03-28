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Карякин открыл шахматный клуб в Симферополе

28 марта 2017, вторник. 12:24. Другие
Российский гроссмейстер, член Общественной палаты РФ Сергей Карякин открыл в Симферополе шахматный клуб. В нём смогут одновременно заниматься более 200 детей, здесь будут проходить и общекрымские соревнования. 1 сентября в Симферополе будет открыта шахматная школа имени Сергея Карякина.

«Мы договорились, что я открываю шахматную школу имени Сергея Карякина в Симферополе, и я буду заниматься её развитием – делать то, что в моих силах. Я буду читать там лекции время от времени, когда в Крыму буду», — сказал Карякин в эфире радиостанции «Спутник в Крыму»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Карякин — Шахматы
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