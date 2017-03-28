Петров: пытался доказать, что могу хорошо бежать и стрелять

прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Увате. Он занял третье место. Победу одержал. Вторым стал«Настроение сегодня было боевое, как всегда. Пытался доказать, что могу хорошо бежать и стрелять. Получилось почти всё, кроме последнего финишного круга, где я достаточно много проиграл сам себе. Гонка была тяжёлая, трасса тоже. До чемпионата России оценивал свои выступления в сезоне как удовлетворительные, а теперь мог бы поставить если не пятёрку, то твёрдую четвёрку точно», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.