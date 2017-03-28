Драчёв: работа главного тренера – не уровень Касперовича

Четырёхкратный чемпион мира по биатлонупрокомментировал неудачное выступление женской сборной России в нынешнем сезоне и сказал, чтоне должен занимать пост главного тренера сборной.«Состояние женской сборной – не трагедия, а результат работы команды. Но команда подобрана так, что вот это – максимум, что они смогли сделать. Касперович руководил женской командой, он поставил удобных для себя ребят старшими тренерами. Они на что способны – то и показали. Женщины показали, что есть от чего оттолкнуться. Есть дно, мы уже опустились на самое дно.Дальше можно просто не готовиться, взять любых спортсменок на местах, привезти на Олимпиаду. Они так же выступят. Вообще можно не тратить деньги и не заниматься – вот это результат работы.Кравцову тяжело. Потому что команда не готова, потому что тренерский состав привёл команду в неудовлетворительное состояние к чемпионату мира. Он пытался их регулировать, они уже искали, кого бы привезти. Искали варианты, как бы достойно выступить на чемпионате мира.Конечно, работа главного тренера – не уровень Касперовича. Заниматься административной деятельность – это возможно. Если человек не справляется на любом посту, его снимают и не переживают», — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».