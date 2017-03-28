Медведева: в моей программе будет усложнение – прыжки с двумя руками наверх

Чемпионка мира по фигурному катаниюсообщила, что на мировом первенстве в Хельсинки представит свою программу в усложнённом варианте. Чемпионат мира стартует 29 марта.«В самой программе у меня будет небольшое усложнение – прыжки с двумя руками наверх. Вне программы появилось много всего нового – это и каскады с риттбергером, опять же прыжки с двумя руками наверх, прыжки через ойлер. Это показатель навыков. Арена очень нравится. Тепло, и я очень люблю, когда все синие сидения и светло – спокойнее становится», — цитирует Медведеву «Р-Спорт».