Тихонов: человека, способного стать единым начальником, кроме Тихонова, нет

Четырёхкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов Россиираскритиковал президента СБР«Как только пришёл Кравцов, я говорил, что надо менять женский состав. Надо было брать минимум четыре-пять молодых биатлонисток и тестировать их. За три года мы бы их выкатали. Старший тренер женской сборной Норицын – это провал. На своём ли месте Кравцов? Надо у него спросить. Он же говорил: если девочки не готовы – должны сами это сказать. Вот пусть и он сам скажет. Способен ли он принять правильные кадровые решения? Три года этого не было. Думаю, надо сесть в узком кругу, есть с кем обсуждать. И потом на тренерский совет вынести нормальное решение.Касперович не справился со своими обязанностями. Должность главного тренера надо аннулировать. С юниорами у него получилось, а здесь даже по всем его интервью видно, что это не его уровень. Ему говорят одно – он перебивает, не выслушивает. Я постарше и позаслуженнее. Пытался ему подсказать – бесполезно. Человека, который может стать единым начальником, у нас, кроме Тихонова, сегодня нет», – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».