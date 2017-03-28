Бабиков: Фуркад жадина и ни за что никому не отдаст Кубок мира

Российский биатлонистподелился мнением о мотивации француза, а также оценил собственные перспективы.«Я разговаривал с французами. Они говорят, что Мартен — как ребёнок: он хочет забрать все игрушки себе. Для него биатлон — это как детская игра, и он хочет быть обладателем всех игрушек. Мартену это настолько интересно, это так его захватывает, что у него не иссякает стимул каждый год. Он собственник, жадина. Он ни за что никому не отдаст Кубок мира. Его спросят: «Зачем? У тебя их уже шесть! Зачем тебе Кубок в масс-старте? Отдай его Шемппу». Но Фуркад хочет забрать всё. Это нормальное желание, тем более когда ты настолько великий спортсмен, и сдавать отвоеванные позиции – сложно.Что касается меня, конечно, хочется говорить, что я тоже буду великим. Но мне кажется, чтобы в тебе родился стимул выиграть столько Кубков за победы в общем зачёте, ты должен хоть раз попробовать забрать его себе. Мечтать заполучить хотя бы одну победу на этапе Кубка мира — это как-то неосновательно. Да, мне обидно, что я не Фуркад и не могу бороться за все «игрушки в песочнице». Тем не менее я заслужил право находиться в этой «песочнице» и сидеть там, в уголке, со своей лопаткой, иногда выходить в центр «песочницы» поиграть. Конечно, я стараюсь отобрать у Фуркада «ведёрко». Он крепко держится, а там ещё на очереди ребята покрупнее… Пока стоит быть умеренным в своих желаниях. В принципе, у меня есть всё, чтобы когда-нибудь заполучить это «ведёрко». Когда я в идеальных кондициях, то всё возможно», — приводит слова Бабикова «Советский спорт».