Россиянки проиграли Нидерландам в Мировой лиге по водному поло

Женская сборная России по водному поло в четвёртом туре предварительного этапа Мировой лиги в Рузе в серии пенальти уступила команде Нидерландов со счётом 3:5. Основное время завершилось вничью — 10:10. Для сборной России это поражение стало вторым в трёх встречах.18 апреля россиянки примут гречанок. В основной этап соревнований выйдут победители каждой из двух групп, а также лучшая из вторых команд. В группе В выступают сборные Италии, Венгрии и Франции.Россия — Нидерланды — 10:10 (1:2, 4:1, 3:4, 2:3, по пен. 5:3)