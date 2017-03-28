Данкли и Бэйли выиграли масс-старты на чемпионате США по биатлону

Сюзан Данкли победила в масс-старте на чемпионате США по биатлону, допустив шесть промахов. Среди мужчин в данной дисциплине первенствовал Лоуэлл Бэйли, опередивший Лейфа Нордгрена, ставшего вторым, более чем на полторы минуты.
Биатлон. Чемпионат США. Иерихон, США
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Сюзан Данкли – 36.33,4 (6).
2. Клэр Игэн – +7,7 (4).
3. Эмили Драйсигекер – +1.20,6 (2).
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Лоуэлл Бэйли – 37.17,4 (1).
2. Лейф Нордгрен – +1.35,0 (4).
3. Пол Шоммер – +1.49,1 (3).