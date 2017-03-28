Гросс: мужская сборная России провела достаточно хороший сезон

Старший тренер мужской сборной России по биатлонуоценил выступление команды в прошедшем сезоне.«Для нас это был достаточно хороший сезон. Мы стали чемпионами мира в эстафете, выиграли Малый хрустальный глобус в зачёте эстафет. Антон Шипулин попал в тройку общего зачёта, а ещё три спортсмена вошли в топ-25. Это хороший результат. Главное, что многие российские спортсмены прогрессируют. Я вижу, как они работают на тренировках.На чемпионате мира в Хохфильцене были шансы на личные медали у Гараничева, трижды — у Шипулина, даже Волков претендовал на награду в индивидуальной гонке. У нас было достаточно возможностей, но всегда мешал лишний промах», – сказал Гросс в эфире «Матч ТВ».