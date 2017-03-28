Галайко и Прусакова — чемпионы России по фристайлу в слоуп-стайле

В Миассе состоялся чемпионат России по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл. Среди мужчин первенствовал Владимир Галайко, а в женских соревнованиях уверенную победу одержала Лана Прусакова, опередившая ближайшую конкурентку почти на 30 баллов.
Фристайл. Чемпионат России. Миасс, Челябинская область
Мужчины. Слоуп-стайл
1. Владимир Галайко – 71,8.
2. Денис Некрасов – 66,0.
3. Эмиль Абдуллин – 65,8.
Женщины. Слоуп-стайл
1. Лана Прусакова – 90,2.
2. Анастасия Таталина – 60,4.
3. Елизавета Чеснокова – 58,8.