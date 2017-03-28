Касперович: после медобследования в 2016 году была условно допущена лишь Акимова

Главный тренер сборной России по биатлонурассказал о проблемах со здоровьем у российских биатлонисток.«После прошлого сезона девушки прошли углублённое медицинское обследование. У нас условно допущена одна спортсменка – Акимова. Сами понимаете, какое физиологическое состояние у остальных. Там не такие серьёзные заболевания, но всё равно в мае мы занимались лечением, с июня приступили к подготовке.Что касается Мошковой – прекрасная девочка. С желанием бегать, мотивированна. Пришла весной – не могла один раз подтянуться», — рассказал Касперович в эфире «Матч ТВ».