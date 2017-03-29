Крэйвен: дата отмены отстранения ПКР зависит только от него самого

Президент Международного паралимпийского комитетаоценил ситуацию с допуском российских паралимпийцев на Игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) и заявил, что имена российских спортсменов из докладапока раскрываться не будут.«Конечно, я хотел бы, чтобы российские спортсмены приняли участие в Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Это произойдёт в том случае, если будут обеспечены равные условия участия в соревнованиях для всех спортсменов. Россия — великая спортивная нация, и я надеюсь, что как только Паралимпийский комитет России выполнит все критерии для восстановления, то рабочая группа тут же представит свои рекомендации нашему совету учредителей, а он в свою очередь отменит отстранение. Но когда это произойдёт, зависит только от ПКР.На данный момент нам неизвестно, сколько это займёт времени, но сейчас мяч находится на стороне ПКР. Надеюсь, что выполнение критериев произойдёт раньше, и на данный момент я положительно могу отметить взаимодействие между ПКР и рабочей группой МПК, а ПКР усердно работает над выполнением критериев.По правилам МПК, регламентирующим проведение Паралимпийских игр в Пхёнчхане, отдельные спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом, если их национальный паралимпийский комитет отстранён. Мы также отмечаем недавнее высказывание министра спорта РФ Павла Колобкова, в котором он выразил несогласие с решением об участии российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом. Сейчас мы концентрируемся на оказании помощи ПКР в выполнении критериев по восстановлению членства организации. Мы надеемся, что ПКР будет восстановлен как можно раньше, и мы сможем наблюдать за выступлением российских спортсменов на международных соревнованиях, в частности на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.В связи с продолжением расследования по данной теме и строгой конфиденциальностью мы не будем раскрывать имена и число российских спортсменов, которые находятся под подозрением в докладе Макларена.Образцы допинг-проб с Паралимпийских игр в Сочи могут храниться до 10 лет. Поэтому мы не спешим с их повторным тестированием», — цитирует Крэйвена ТАСС.