Юрлова: на более длинных дистанциях меня функционально пока не хватает

Чемпионка мира 2015 годапрокомментировала победу в супермиксте на чемпионате России по биатлону в Увате. Она выступала в паре сза команду Санкт-Петербурга.«Сегодня я очень рада стрельбе, потому что удалось справиться на всех рубежах. Наверное, такой формат я сейчас могу держать. На дистанции длиннее меня функционально пока не хватает, а здесь удалось пробежать и справиться со стрельбой. Было желание и раньше попробовать, но опасалась за стрельбу. Настроилась сегодня как на тренировочную гонку, старалась максимально быстро работать на рубеже, и это себя оправдало. Очень хорошо себя сегодня проявила Оля Шестерикова. Шла на трассе легко, расслаблено и быстро, а также неплохо стреляла. С ней было интересно соперничать», — передаёт слова Юрловой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.