Слепов: откуда-то берутся у меня силы. Наверное, от солнца

поделился впечатлениями после победы в супермиксте на чемпионате России по биатлону в Увате. Он выступал в паре сза команду Санкт-Петербурга.«Откуда-то берутся у меня силы. Наверное, от солнца. Энергия добавляется, и я её всю выплескиваю. Хочу извиниться перед Катей за то, что первую часть эстафеты немного напортачил, но я могу это списать на отсутствие зарядки. Не проснулся утром на зарядку и не очень стрелял, а потом размялся, и всё пошло-поехало. Теперь медаль есть, можно и поесть», — передаёт слова Слепова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.