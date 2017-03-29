Норицын: если взять прошлогодних лидеров и добавить Акимову — были бы в топ-5

Старший тренер женской сборной России по биатлонувыразил уверенность, что сборная России могла бы занять место в топ-5 Кубка наций в другом составе. Нынешний сезон сборная России завершила на седьмом месте.«Люди, набиравшие в прошлом году очки: Подчуфарова, Юрлова и Виролайнен. В этом году Юрлова в декрете, у Подчуфаровой физиологический сбой, Виролайнен никак не могла отобраться на Кубок мира. Если взять их прошлогодних и добавить Акимову – мы бы были в топ-5 Кубка наций», – сказал Норицын в фильме журналиста«Что делать дальше?».