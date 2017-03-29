Махамбетов: финишный круг я отработал по максимуму

прокомментировал победу в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Увате в составе первой сборной Красноярского края. Золото выиграла четвёрка в составе«Трасса здесь сложная для всех, но надо уметь перестраиваться и приспосабливаться к любым погодным условиям. На стрельбе я ориентировался по ветру, но всё равно случились промахи. Будем разбираться в причинах. Финишный круг я отработал по максимуму и старался передать побольше отрыв второму призёру», — передаёт слова Махамбетова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.