Васильева: хотелось бы побороться за место в сборной РФ, но пока не получается

поделилась впечатлениями после победы в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Увате в составе первой сборной Красноярского края. Золото выиграла четвёрка в составе«Для того, как я сейчас готова, я пробежала свой этап хорошо. Трасса здесь тяжёлая, снег очень неприятный, на трассе много воды. Конечно, хотелось бы побороться за место в сборной России, но пока не получается. Соперницы тоже не дремлют. Конкуренция в России высокая, поэтому нужно работать над собой», — передаёт слова Васильевой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.