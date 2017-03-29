Загоруйко: к сожалению, не получилось идеальной стрельбы

прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Увате в составе второй сборной Тюменской области. Четвёрка в составезавоевала серебро.«К сожалению, не получилось идеальной стрельбы. На „лёжке“ был ветер и помешал мне. На „стойке“ уже сама немного не справилась, но хорошо, что всё закрыла и убежала на трассу. В начале финишного круга меня обогнала Маргарита Васильева. По равнине я ехала за ней, потому что не так сильна на равнине, а уже на подъёме обогнала её, так как чувствовала себя полегче», — передаёт слова Загоруйко корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.