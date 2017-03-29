Сучилов: вчера настраивал свою команду на победу, хоть настрой немного не пошёл

прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Увате в составе первой сборной ХМАО-Югры. Команда в составезавоевала бронзу.«Ещё вчера я настраивал свою команду на победу, хоть настрой немного и не пошёл. Выходил на гонку делать своё дело, несмотря ни на отставание, ни на идущих впереди соперников. Всё, что мог, я сделал. Сложно сказать, что я чувствовал после нашего штрафного круга. Наверное, разочарование, но мы команда и должны стоять друг за друга. Выступление в Увате оценю на твёрдую четвёрочку, потому что где-то не хватало сил и резерва», — передаёт слова Сучилова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.