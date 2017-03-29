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175 лет назад 2016
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Риди: не верьте тем, кто говорит, что ВАДА может отстранить РФ от ОИ-2018

29 марта 2017, среда. 16:00. Другие
Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди призвал Международный олимпийский комитет поскорее принять решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, сообщает The Guardian. Ранее журналист Daily Telegraph Бен Рамсби представил слова Риди как требование отстранить всю сборную России от Игр-2018.

При этом Риди отказался говорить о том, считает ли он, что сборную России надо отстранить, хотя признал, что информация о государственной системе поддержки допинга в спорте была худшей вещью, которую он когда-либо слышал.

«Как было понятно ещё до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, у ВАДА нет полномочий отстранить сборную России. Это не моё решение. Не верьте тем, кто говорит, что решение принимаю я», — сказал Риди.
Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2018 ВАДА Допинг
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29 марта 2017, среда
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