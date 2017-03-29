Медведева: у меня не было цели побить мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Россиянка, выигравшая короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, прокомментировала своё выступление.«Очень люблю выступать на публике, когда на меня смотрит много людей. И от программы я получила удовольствие. Чуть-чуть усложнила её, но всё получилось. Прыжки с двумя руками наверх я начала делать недавно. Не была уверена, что включу их в программу. Такой задачи не стояло. Но я пробовала исполнять их на тренировках. Получилось раз, получилось два, и как-то само собой они появились и в программе на чемпионате мира. Это намного больше риска. Но всё сложилось. И вообще такое разнообразие в прыжках — в группировке, с одной или с двумя руками наверх — меня радует.Я никогда не задумываюсь над оценками. Поэтому у меня не было цели побить рекорд. Первый раз в сезоне каталась первой в разминке. Необычно. Даже на тренировках я редко катаюсь первая. Но это ещё один повод справиться с собой, преодолеть себя. На жеребьёвке я сначала дёрнулась. А потом подумала, что, может, всё к лучшему. Например, я не остыну после разминки», — приводит слова Медведевой «Российская газета».