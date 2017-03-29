Риди и Бах 3 апреля обсудят сроки восстановления РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди 3 апреля проведёт встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, на которой будет поднят вопрос сроков восстановления в правах Российского антидопингового агентства.
«Одна из основных задач, которую мы должны решить, — это скорейшее восстановление соответствия РУСАДА кодексу ВАДА. Этот вопрос мы обсудим с Томасом Бахом в понедельник», — приводит слова Риди Inside the games.
Напомним, что совет учредителей ВАДА 18 ноября 2015 года утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.