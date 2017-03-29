Мосгорсуд отменил арест дома Григория Родченкова в Подмосковье

Мосгорсуд удовлетворил жалобу адвокатов бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, и признал незаконным арест его дома в Подмосковье, сообщает РАПСИ.Таким образом, суд отменил постановление Басманного районного суда столицы от 27 декабря 2016 года о наложении ареста на двухэтажный жилой дом площадью около 250 квадратных метров в Солнечногорском районе Подмосковья на срок до 17 июня.Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства и заявил о существовании в России государственной системы употребления допинга, а также рассказал, что как минимум 15 чемпионов и призёров Олимпийских игр в Сочи употребляли запрещённые вещества.