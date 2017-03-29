Риди: россияне должны пройти через антидопинговые проверки перед Играми-2018

Президент Всемирного антидопингового агентствавыразил мнение, что российским спортсменам для допуска до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане необходимо пройти тщательную проверку на допинг.«По моему мнению, российские спортсмены для участия в Играх-2018 должны пройти через программу тщательной антидопинговой проверки. И я уверен, что Международный олимпийский комитет поддержит это решение», — приводит слова Риди The Guardian.Напомним, что ранее журналист Daily Telegraph Бен Рамсби представил слова Риди как требование отстранить всю сборную России от Игр-2018, но чиновник опроверг публикацию.