Вяльбе: два года назад объясняла Устюгову, что он должен выступать на ЧР

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам, трёхкратная олимпийская чемпионкапрокомментировала значимость выступления лидеров сборной России на национальном чемпионате.«Понятно, что некоторые готовятся к этому старту больше, чем участники Кубка мира. Тем, кто приехал несколько дней назад из Канады, сейчас бежать достаточно тяжело. Я всё понимаю, нет никакого давления. Но те, кто в Канаде не был, обязаны быть здесь, выступать. Для каждого спортсмена в сборной чемпионат страны должен идти по статусности сразу после Олимпийских игр и чемпионата мира, как это происходит во всём мире. Одно время у нас никто не напрягал, не заставлял, и ездили редко. Но я к этому отношусь плохо.Я считаю, что, если нет уважительной причины, то для региона, который вкладывается в тебя, ты уже предатель, потому что не получаешь для него очков. Может, это грубо, но, я считаю, это обязанность каждого спортсмена. Если вам не нравится – ищите другую работу. Что касается Устюгова, то когда человек становится лидером команды и приезжает на свой чемпионат, все спортсмены хотят обыграть его. И когда есть такая конкуренция, значит, будет и результат. Два года назад я объясняла Сергею, что он должен выступать на чемпионате страны, а сейчас он даже не задаёт вопросов, а хочет бежать все гонки. Это уже переформатирование самого спортсмена, он начинает думать иначе, осознание приходит», — приводит слова Вяльбе «Юграмегаспорт».