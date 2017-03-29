Арутюнян: Медведева выделяется своим уровнем даже на тренировках

Известный тренер по фигурному катанию, работающий с американкой Эшли Вагнер, поделился мнением об уровне российского женского фигурного катания.«Медведева выделяется своим уровнем даже на тренировках. Можно позавидовать российским тренерам, у которых такой выбор. Это нам приходится работать с теми, кто есть. В России сверстницы Вагнер уже закончили карьеру», — приводит слова Арутюняна «Советский спорт».Напомним, что Медведева выиграла короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки.