Глава IBSF: в Россию вернутся международные соревнования по бобслею

Президент Международной федерации бобслея и скелетонапринял участие в образовательном видеосеминаре, который состоялся на олимпийской трассе «Санки» в Сочи. В своём выступлении он отметил, что Россия находится на правильном пути в плане борьбы с допингом, и прошедший год только доказал это.Также Иво Ферриани ответил на вопросы присутствующих. В частности, он заверил олимпийского чемпиона по скелетону Александра Третьякова, что отношение ко всем будет одинаковое, вне зависимости от национальности. Также Иво Ферриани отметил, что в Россию непременно вернутся международные соревнования, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.