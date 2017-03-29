Рашидов победил в весе до 61 кг на молодёжном ЧЕ по вольной борьбе в Венгрии

Россиянинпобедил на первенстве Европы среди молодёжи по вольной борьбе в Сомбатхее в весовой категории до 61 кг. В весе до 70 кг серебряную награду завоевал. Бронза в активев весе до 86 кг ив весе до 125 кг.1. Гаджимурад Рашидов (Россия).2. Седат Оздемир (Турция).3. Шота Партенадзе (Грузия).3. Али Рахимзаде (Азербайджан).1. Гаджимурад Омаров (Азербайджан).2. Заурбек Сидаков (Россия).3. Василий Михайлов (Беларусь).3. Мирза Схулухия (Грузия).1. Мурат Эртук (Турция).2. Бендегуз Тот (Венгрия).3. Канан Алиев (Азербайджан).3. Арсен-Али Мусалалиев (Россия).1. Гено Петриашвили (Грузия).2. Виталий Пясняк (Беларусь).3. Казбек Хубублов (Россия).3. Камил Томаш Кочиолек (Польша).