Тарасова и Морозов — третьи в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию

Китайцы Суи Чин Вэн и Чон Хань победили в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Второе место заняли немцы Алёна Савченко и Бруно Массо, а замкнули промежуточную тройку сильнейших россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Напомним, что Евгения утром 29 марта получила на тренировке серьёзную травму, но всё-таки смогла выйти на лёд.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки, Финляндия
Спортивные пары. После короткой программы
1. Суи Чин Вэн / Чон Хань (Китай) — 81,23.
2. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) — 79,84.
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 79,37…
5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 74,26…
12. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) — 65,69.