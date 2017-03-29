Тарасова: вопрос об упрощении программы из-за травмы даже не стоял

Россиянка, ставшая вместе с Владимиром Морозовым третьей в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, призналась, что не задумывалась над упрощением программы. Напомним, что утром в день соревнований Евгения получила тяжёлую травму, но смогла выйти на лёд.«Мы сделали то, что и должны были. Мыслей об упрощении программы из-за травмы не было. Такой вопрос даже не стоял, потому что мы каждый день на тренировках исполняем эти элементы», — рассказала Тарасова в эфире программы «Все на матч».Тарасова и Морозов проигрывают 1,86 балла лидирующим китайцам Суи Чин Вэн и Чон Ханю и на 0,47 балла отстают от немцев Алёны Савченко и Бруно Массо.