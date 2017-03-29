Горшков: Женя Тарасова — просто герой

Президент Федерации фигурного катания на коньках Россиивыразил восхищение выступлением россиянкив короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки. В соревнованиях спортивных пар Евгения вместе споказала третий результат в короткой программе.«Женя — просто герой. Женя доказала, что она настоящая спортсменка с твёрдым характером. Она — молодец, что справилась», — приводит слова Горшкова официальный сайт ФФККР.Напомним, что Тарасова утром в день соревнований получила тяжёлую травму левой ноги, но всё-таки вышла на лёд, несмотря на 15 наложенных швов.